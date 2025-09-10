Firari Dolandırıcı Yerköy'de Yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hakkında 13 yıl 16 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari dolandırıcı M.T. operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 16 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel