Finlandiya, siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Kuznetsov'u Bakanlığa çağırdı
Finlandiya, Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Avrupa'da casusluk amaçlı siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Dışişleri Bakanı Valtonen, Rusya'nın zararlı siber faaliyetlerini kınadıklarını duyurdu.
Finlandiya, Avrupa ülkelerinde casusluk amacıyla siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Valtonen, ülkesinin Rusya'nın zararlı siber faaliyetlerini kınadığını belirterek, "Bugün Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdım." ifadelerine yer verdi.
Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yılı geride bırakırken, Avrupalı ülkeler savaş nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'nın Avrupa'da kamuoyunu ve seçimleri etkilemek için siber saldırılar düzenlediğini ileri sürüyor.