Finlandiya'dan Filistin Devletinin Tanınmasına Destek

Finlandiya'dan Filistin Devletinin Tanınmasına Destek
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Finlandiya'daki milletvekillerinin çoğu, Filistin devletinin tanınmasını destekliyor. Anket sonuçlarına göre, 61 milletvekili Filistin’in tanınmasına onay verirken, 32’si karşı çıktı. Başbakan Orpo'nun partisi ve muhalefet partileri arasında farklı görüşler mevcut.

Finlandiya'da milletvekillerinin çoğunluğu, Filistin devletinin tanınmasını istiyor.

Finlandiya haber ajansı YLE'nin bu yöndeki anketine parlamentodaki 200 milletvekilinden 107'si katıldı. Ankete katılan milletvekillerinden 61'i Finlandiya'nın Filistin devletini tanımasına destek verirken 32'si buna karşı çıktı. 14 milletvekili ise kararsız olduğunu ya da fikrini belirtmek istemediğini açıkladı.

YLE, Başbakan Petteri Orpo'nun Ulusal Koalisyon Partisinden (NCP) milletvekillerinin çoğunun Filistin devletinin tanınmasını desteklediğini bildirdi.

Parlamentonun ikinci büyük partisi olan aşırı sağcı Gerçek Finler ile Hristiyan Demokratların ise Filistin devletinin tanınmasına bu aşamada sıcak bakmadıkları belirtildi.

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Partisi (SDP), Yeşiller Birliği, Sol İttifak ve Şimdi Hareket partilerinden ankete katılan milletvekillerinin hepsi, Filistin devletinin tanınmasını desteklediklerini ifade etti.

Yeşiller Birliği partisinden parlamento üyesi Saara Hyrkkö, ankete ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'i durdurmayı başaramazsak, yakında tanınacak bir Filistin kalmayacak. Uluslararası toplum Gazze'deki soykırıma ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yasadışı işgal ve baskıya son vermesi için İsrail'e baskı yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sol İttifak milletvekili Mai Kivela da Filistin devletinin tanınmasının, Filistinlilere yönelik on yıllardır süren zulmün uluslararası baskıyla sona erdirilmesi yönünde atılacak bir adım olduğunu belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, daha önceki açıklamalarında Filistin devletini tanıyacaklarını söylemiş fakat tarih vermemişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya ve Meksika gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 148'e çıkmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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