Finlandiya'da Yaz Gündönümü Festivali Coşkuyla Kutlandı
Helsinki'deki Seurasaari Adası'nda binlerce kişi, Yaz Gündönümü Festivali kapsamında şenlik ateşleri yakıp geleneksel danslarla büyük bir kutlama gerçekleştirdi.
HELSİNKİ, 21 Haziran (Xinhua) -- Finlandiya'da binlerce kişi Yaz Gündönümü Festivali için Helsinki'deki Seurasaari Adası'nda bir araya geldi. Cuma akşamı düzenlenen festival kapsamında halk, şenlik ateşleri yakıp geleneksel danslarla coşkulu bir kutlama yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel