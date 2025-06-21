Finlandiya'da Yaz Gündönümü Festivali Coşkuyla Kutlandı

HELSİNKİ, 21 Haziran (Xinhua) -- Finlandiya'da binlerce kişi Yaz Gündönümü Festivali için Helsinki'deki Seurasaari Adası'nda bir araya geldi. Cuma akşamı düzenlenen festival kapsamında halk, şenlik ateşleri yakıp geleneksel danslarla coşkulu bir kutlama yaptı.