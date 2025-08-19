Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna'nın Egemenliğine Destek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün uzun vadede korunması gerektiğini söyledi.

Stubb, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Alaska'daki Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Washington'daki görüşmede "3 adım ileri" gidildiğini aktaran Stubb, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Stubb, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün uzun vadede korunmasını sağlamalıyız." dedi.

Finlandiya için bu tarz toplantıları katılmanın önemli olduğunu belirten Stubb, güvenlik garantileri konusunda 1 hafta içerisinde somut adım atılmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Stubb, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile telefon görüşmesinin ortak alınan bir karar olduğunu söyleyerek, "Trump, durum hakkında rapor verilmesinin ve Putin-Zelenskiy görüşmesinin ayarlanması için bunun iyi bir fikir olacağını düşündü. Biz de tabii ki destekledik." diye konuştu.

Putin'in "sözüne güvenilmemesi" gerektiğini savunan Stubb, "Putin'in ikili veya üçlü görüşme için yeterince cesaretinin olup olmadığını ya da zaman mı kazanmaya çalıştığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Stubb, Trump'ın çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.