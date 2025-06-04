Finike Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu
Antalya'nın Finike ilçesindeki limanda, erkeğe ait ceset teknelerin bulunduğu bölgede keşfedildi. Yapılan incelemede cesedin Kumluca'da kuyumculuk yapan Serdar Ertuğrul'a ait olduğu ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Finike ilçesindeki limanda erkek cesedi bulundu.
Finike Limanı'nda teknelerin bağlı bulunduğu bölgede erkek cesedi olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kumluca ilçesinde kuyumculuk yapan Serdar Ertuğrul'a (66) ait olduğu belirlendi.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ertuğrul'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Ertuğrul'un limanda kendisine ait tekneden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel