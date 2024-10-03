Üye Girişi
Haberler

Finike'deki Çavdır Büyük Cami'nin restorasyonuna başlandı

Finike'deki Çavdır Büyük Cami'nin restorasyonuna başlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finike ilçesinde bulunan Çavdır Büyük Cami'nin restorasyon çalışmaları başladı.

Finike ilçesinde bulunan Çavdır Büyük Cami'nin restorasyon çalışmaları başladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile restorasyonuna başlanan camide incelemelerde bulundu.

Uslu, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmasının ardından caminin aslına uygun hale getirileceğini söyledi.

Restorasyon çalışmasının Sufi Yolu Projesi çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirten Uslu, "Caminin hem içinde hem dışında hem bahçesinde hem de mezarlık çevresinde çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerimiz kültür varlıklarımızın korunmasına ve gün ışığına çıkarılmasına özel önem veriyor. Kültür ve medeniyet kodlarımız ile güçlüyüz, etkiliyiz. Kültür ve vakıf mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

Restorasyon çalışmasının 34 milyon liraya mal olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel

antalya Çavdır Finike Cami

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

Erdoğan'ı beklerken elinden düşürmedi, ta ki kameraları fark edene kadar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Serenay Sarıkaya'nın evi! Serenay Sarıkaya'nın evi nasıl? Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bulunamadı! Cem Garipoğlu'nun mezarı boş mu? KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2024-25 KYK ek yurt başvuru kayıtları başladı mı, hangi tarihte? KYK kredi/burs ne kadar? THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü?
title