Tip Finike İlçe Örgütü'nden Boldağ'da Açılmak İstenen Taş Ocaklarına Karşı İmza Kampanyası... "Kimse Halkın Malını, Toplumun Geleceğini Gasp Edemez"

(ANTALYA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Finike İlçe Örgütü, Boldağ'da açılmak istenen dört taş ocağına karşı "Talana, ranta, taşocaklarına hayır" sloganıyla imza kampanyası başlattı. TİP İlçe Başkanı Ali Hakan Medet, "Kimse halkın malını, toplumun geleceğini gasp edemez. Ülkemizin her yerinde kamu arazilerini yağmalayan, talan eden AKP iktidarına karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Boldağ bölgesine dört taş ocağı ruhsatı verilmesi, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Belos ve Yalakbaşı antik yerleşimlerine açılmak istenen taş ocaklarını engellemek için imza toplayan TİP Finike İlçe Örgütü, "Talana, ranta, taşocaklarına hayır" kampanyası başlattı.

TİP İlçe Başkanı Medet, "Boldağ'da verilen dört adet taş ocağı işletme ruhsatının iki tanesi Abdullah Erdoğan isimli AKP yandaşı bir müteahhide ait. Bu ruhsat 49 yıllığına verilmiş. Ayrıca 2 Ocak'ta ruhsat alan, Plato Mermercilik isimli Çin ortaklı bir firma da taş ocağı açmak için hazırlık yapıyor. Abdullah Erdoğan'a ait olan işletme, daha önce Gökliman bölgesine yol açmak istedi. Fakat bu yol sit alanından geçtiği için TORAÇDER tarafından yapılan itiraz sonucunda iptal edildi. Yol iptal edilince, Kızılcakale ve Karşıyaka mahallelerinin ortasından geçen başka bir yolu kullanmak istiyorlar" diye konuştu.

Taş ocaklarının işletileceği alanın tarihi kalıntılarla dolu bir bölge olduğunu dile getiren Medet sözlerine, şöyle devam etti:

"Bu taş ocakları işletmeye başlandığı zaman tarihi eserler tahrip edilecektir"

"Bazı yerleri sit alanı ilan edilmiş olmasına rağmen, henüz sit alanı olmayan bölgelerde taşocağı işletme izni alınmış. Bu alan, yerleşim yerlerinin bitişiğinde ve doğal güzelliği hiç bozulmamış bir alandır. Ayrıca bu alanda Yalakbaşı ve Belos antik yerleşimleri, arkeolojik kalıntılar bulunuyor. Henüz hiç kazı yapılmadığı için toprağın altında başka tarihi kalıntıların da olacağını tahmin etmek yanlış olmaz. Bu taş ocakları işletmeye başlandığı zaman, öncelikle bu bölgedeki tarihi kalıntılara zarar verilecek, bu tarihi eserler tahrip edilecektir."

Doğal yaşamın da zarara uğrayacağını vurgulayan Medet, şunları söyledi:

"Çıkacak toz burada yaşayan halkın sağlığını tehdit ediyor"

Bölgede doğal yaşam da büyük bir zarara uğrayacaktır. Çıkan toz çevreyi, doğayı, yaşamı yok edecektir. Taş ocakları yerleşim yerine çok yakın olduğu için, çıkacak toz burada yaşayan halkın sağlığını tehdit ediyor. Ocak çalışmalar esnasında yapılacak patlatma ve kırım işlemleri gürültüye sebep olacaktır. Ayrıca ortaya çıkacak titreşimlerden dolayı, yeraltı su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini göreceğiz. Ağır tonajlı nakliye araçlarının, kamyonların mahalle içinden geçmesi, bölgede yaşayan insanlar açısından hayati tehlike içeriyor. Kamyonların geçirileceği yolun kenarında yerleşim yerlerinde 2 bine yakın öğrenci bulunuyor. Bu çocuklar tehlike altında. Bu araçların yaratacağı toz ve gürültü de mahalle sakinlerinin yaşamını olumsuz etkileyecektir.

Bölgenin orman vasfını yitirerek, imara açılması olasılığına dikkati çeken Medet sözlerini, şöyle tamamladı:

"Taş ocağı işletmecileri bu araziye çökecekler"

Burada ayrıca dikkat edilmesi gereken bir başka nokta daha var: Ocaklara 49 yıllığına ruhsat verilmiş. Bu taş ocağını çalıştırmak isteyenlerin asıl amaçlarının taş çıkarmak olduğunu zannetmiyorum. Büyük ihtimalle, taş ocakları yüzünden bölge orman vasfını yitirecek bu alanların imara açılması planlanıyor. Taş ocağı işletmecileri bu araziye çökecekler. Kamu arazileri hepimizindir. Bizlerin ve çocuklarımızın, gelecekteki nesillerin ortak varlığıdır. Kimse halkın malını, toplumun geleceğini gasp edemez. Ülkemizin her yerinde kamu arazilerini yağmalayan, talan eden AKP iktidarına karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA