Finike'de Koçun Saldırısına Uğrayan Yaya Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, bir koçun boynuz darbesi sonucu düştü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın koçun boynuz darbesi sonucu düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Turunçova Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, bir koçun boynuz darbesi sonucu yere düştü.
Kalkarak yürümeye çalışan kişi, tekrar üzerine gelen küçükbaş hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.
Çevredeki vatandaşlar da hayvanların üzerlerine gelmesi nedeniyle koşarak iş yerine sığındı.
Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.