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Finike Belediyesi, Akdeniz Projeler Yarışması'nda Birincilik Ödülü Aldı

Finike Belediyesi, Akdeniz Projeler Yarışması'nda Birincilik Ödülü Aldı
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Finike Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 9. Projeler Yarışması'nda Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama kategorisinde birincilik ödülü aldı. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 'Liman Bahçe' ve 'Umut Park' projeleriyle ödül kazandıklarını belirterek, doğaya duyarlı tasarımlara devam edeceklerini ifade etti.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 9. Projeler Yarışması'nda Finike Belediyesi'ne Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama kategorisinde birincilik ödülü verildi.

Ödülü alan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yarışmada "Liman Bahçe" ve "Umut Park" projesiyle ödüle layık görüldüklerini belirtti.

Ödülü belediye personeli ve Finikeliler adına aldığını ifade eden Geyikçi, doğaya duyarlı yaklaşımları, estetik tasarımları ile ilçeye değer katmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Geyikçi, uluslararası fuarlarda da sakin şehir Finike'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini vurguladı.

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Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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