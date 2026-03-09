Haberler

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 15 ölü, 20 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bir tekne battı. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Finike açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı. Olayla ilgili bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
