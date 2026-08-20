T1 Tramvayı Raydan Çıktı: Seferler Kısmen Durduruldu

(İSTANBUL) T1 Kabataş- Bağcılar Hattı'nda sefer yapan tramvay Fındıklı İstasyonu yakınında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Yolcular tahliye edildi, bölgede seferlerin normale dönmesi için çalışma yürütülüyor.

Saat 11.08 sıralarında, T1 Kabataş- Bağcılar Hattı'nda sefer yapan tarmvay Fındıklı İstasyonu yakınında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Olay sırasında tramvay karşı yöndeki rayların rayların üzerine geçti. Olay yerine çok sayıda, sağlık, güvenlik ve İBB ekibi sevk edildi.

Yolcuların tahliyesinin ardından ekipler seferlerin normale dönmesi için çalışmalara başladı.

SEFERLER FINDIKLI-BAĞCILAR ARASINDA DEVAM EDİYOR

Konuya ilişkin Metro İstanbul sosyal medya hesabından da "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" paylaşımı yapıldı.

Kaynak: ANKA