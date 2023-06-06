Fındıklı'da Dünya Çevre Günü'nde yüzbinlerce sebze fidesi ücretsiz dağıtıldı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Geleneğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz Fındıklı'da meci var' çağrısıyla Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Ziraat Odası ve MECİ Koop iş birliğiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, geleneksel doğal tohumlarından üretilen yüzbinlerce sebze fidesi yurttaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Ziraat Odası ve MECİ Koop iş birliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, geleneksel doğal tohumlarından üretilen yüzbinlerce sebze fidesi yurttaşlara ücretsiz dağıtıldı.

"GELENEKSEL YAŞAM TARZININ SÜRDÜRÜLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Fındıklı belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu şunları söyledi:

"Geleneksel doğal tohumlardan elde ettiğimiz fidelerimizi dağıtıyoruz. Yurttaşlarımızın bağı bahçesini daha iyi kullanmasını kendi toraklarında kendi vatanlarında kendi köyünde yetiştirebileceği ürünü yetiştirebilmesini markete gidip alması değil de yetiştirmesini sağlıyoruz. Bunu sadece ekonomik katkı olarak algılamamak lazım. Bunu geleneksel yaşam tarımızın sürdürülmesi içinde bir çaba bunu önemsiyoruz. Bu geleneksel yaşamda üretmek yani toprağa dokunmak ve toprakta üretmek önemli olan biz öyle görüyoruz. O anlamda yurttaşlarımızda alıyor bazen kargaşalık da yaşıyoruz fide alma noktasında yurttaşlar üç beş derken tamamını alayım derken değişik bir manzara oldu bu bizim için 4. yılımızı tamamladık umarım bundan sonra da devam ettiririz diye de düşmüyorum."

"GELECEK YIL FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy şunları söyledi:

"Domates, biber ve salatalık tohumlarından yaklaşık yüz bin fide ürettik hatta 130 bin fide ürettik. 30 bin ideyi Güneysu, Çayeli, Borçka ve Kalkandere odalarıyla paylaştık dağıtımı onlar yaptı 100 bin fideyi de bugün burada dağıtıyoruz. Şu anda odamızın bahçesinde 2 bin civarında fide gelecek yılın tohumunu elde etmek için yeniden bahçelerimizi kurduk yine tohumlarımızı üreteceğiz sonraki yıl aynı etkinliklere devam edeceğiz. Bugün oldukça kalabalık var aslında dağıtımı bu şekilde yapmayacaktık ufak tefek aksaklıklar yoğunluktan oldu yurttaşlarımız kontrolden çıktı yurttaşlar kendi istediği gibi alıyor bizde serbest bıraktık fazla fazla herkese yetecek fide olduğu için biz de serbest bıraktık herkes fidesini alıyor bitene kadar dağıtacağız."