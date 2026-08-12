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Ünye'de fındık işçileri kazası: 8 yaralı

Ünye'de fındık işçileri kazası: 8 yaralı
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ORDU'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 8 işçi yaralandı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 8 işçi yaralandı.

Kaza, saat 8.30 sıralarında Ünye ilçesi Gölceğiz Mahallesi Kuyupınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Muammer Keskin idaresindeki 52 AHK 109 plakalı hafif ticari araç ile Emre Haznedar yönetimindeki 52 AF 465 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki ormanlık alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile fındık işçileri Sünkar D., Sultan K., Medine S., Emrah H., Fatma D., Fidan İ. ve Ümit Can Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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