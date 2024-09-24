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Fincancı'nın Kimyasal Silah İddiaları Üzerine Manevi Tazminat Davası Ertelendi

Fincancı'nın Kimyasal Silah İddiaları Üzerine Manevi Tazminat Davası Ertelendi
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Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasının duruşması, Milli Savunma Bakanlığı'nın talebiyle 17 Ekim'e ertelendi. Fincancı, hak ihlallerine ilişkin görüş bildirdiğini savundu.

(ANKARA) - Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın " Tsk'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı" iddialarına dair açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın talebiyle açılan manevi tazminat davası 17 Ekim'e ertelendi.

Şebnem Korur Fincancı'nın, TSK'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına dair açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın talebiyle açılan manevi tazminat davasının beşinci duruşması, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan Fincancı, "Uluslararası bağımsız adli uzmanlar grubu üyesiyim. Bu, dünyanın her yerinde hak ihlallerini belgeleyen bir kurum. Bu olay söz konusu olduğunda açık kaynakların nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir tutum oluşturdular. Bizler bu tarz olaylarda uzman olarak görüş bildiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve MSB'nin alınganlık gösterip onları aşağıladığım duygusuna kapılması ilginç. Ne kadar kötüleseler de dünyanın en önemli adli tıp uzmanlarından biriyim ben" dedi.

"İnsan hakları savunucusu görüş verdiği basın grubuna kimlik sormaz" diyen Fincancı, "40 yıldır bu işi yapıyorum insan hakları savunucusunun ilkeleri bellidir. Basına verdiğim görüşte de durumun araştırılması gerektiğini belirttim ben sadece ön tanı kısmını belirttim. Davanın reddini talep ediyorum" diye konuştu.

Fincancı'nın savunmasının ardından Mahkeme, tarafların esas hakkındaki son savunmalarını almak için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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