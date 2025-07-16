Film Projeleri İçin Bir Köprü: Produire au Sud Programı Tanıtıldı

12 Punto'da Produire au Sud Programı Başkanı Lucas Taillefer, "Film Projeleri için Bir Köprü: Produire au Sud Programı Nedir?" adlı sunum gerçekleştirdi.

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Sinema Feriye'deki programda konuşma yapan Lucas Taillefer, Fransa'daki film festivali kapsamında başlatılan programı yıllar içerisinde büyüterek devam ettiklerini söyledi.

Taillefer, zamanla daha fazla proje seçildiğini belirterek, "Adım adım gerçekten güzel bir ağ oluşturduk. Produire au Sud'un kategorik yapısı genişledi. Önceleri proje sahiplerini Fransa'ya davet etmiyorduk. Aynı zamanda biz de seyahat edip farklı bölgelere gitmiyorduk, 2010 sonrasında ise bölgelerde çalıştay düzenlemeye başladık. Şimdi yıl boyunca dünyanın farklı ülkelerinde 5-6 çalıştayımız oluyor. Bugün üç kıtada örneğin Tayvan'da, Filipinler'de, Dubai'de, Güney Asya ve Körfez ülkelerinde yaptığımız çalışmalar var." dedi.

"Farklı endüstrileri birbirleriyle buluşturuyoruz"

Produire au Sud'un projeleri hem cesaretlendirmek hem de teşvik etmek fikriyle ortaya çıktığına dikkati çeken Taillefer, şöyle devam etti:

"Bazen Avrupa'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, Norveç'ten vesaire para bulmanız gerekmiyor. Komşu ülkelerden çözümler de bulabiliyorsunuz. Özellikle Latin Amerika için bu oldukça doğru bir bilgi. Çok fazla ortak yapım anlaşmaları var. Latin Amerika'daki ülkeler arasında bazen gidip Meksika'dan para bulmak daha kolay. Eğer Arjantinli bir yönetmenseniz, Fransa'da para bulmaktan daha kolay. Potansiyel yetenekler ve finansmanlar da farklı ülkelerden birbirleriyle buluşabiliyor. Bu sektördeki bir köprü gibi. Farklı endüstrileri birbirleriyle buluşturuyoruz. Bu İstanbul'da da gerçekten bir anlam ifade ediyor. Çünkü İstanbul tam anlamıyla bir köprü."

Lucas Taillefer, çalıştaylara dair bilgiler paylaşarak ve 25 yıldır bu alanda çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Tamamladığımız film sayısı bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki bir çalıştay gerçekleştirirken yapımcılar fon bulamadıkları zaman sinemalardan da talep gelmiyorsa, o filmi tamamlamak konusunda çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Dolayısıyla onlara yardım edebilmek, strateji üretebilmek, onların filmlerini yapabilmek bizim için en önemli şey." diye konuştu.

Uzun süreli ilişkiler kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Taillefer, 25 senede çok fazla proje yaptıklarını, pek çok profesyonel yapımcı, yönetmen senarist ve mentörlerle çalıştıklarını, hepsinin de bir şekilde birbirleriyle bağlantı içerisinde kaldıklarını anlattı.

"Hepsi ortak bir dili paylaşıyor"

Taillefer, beraber çalıştıkları sinemacıların film endüstrisinde uzun bir yol katettiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Tüm insanlar birbirlerine çok bağlı. Şunu diyebiliriz hepsi bizim onlara verdiğimiz temel araçlarla yola çıktılar. Hepsi ortak bir dili paylaşıyor. Nasıl film yapılacağıyla ilgili ortak bir bilgi bu. Bunlar önemli şeyler. Genel olarak çok mutluyum. Bazen bir çalıştaydan birkaç sene geçtikten sonra, Produire au Sud'de bulunmuş iki insanın aynı projede buluşup sonra o farklı bir projeyle tekrar Produire au Sud'a geldiğini gördüm. Örneğin Bangladeş'ten ve Filipinler'den bir yapımcı vardı. Çalıştayda farklı projelerle yer almışlardı. Yaklaşık bir buçuk sene sonra, ortak bir prodüksiyon şirketi açtılar."

Produire au Sud Programı Başkanı Lucas Taillefer'in, çalıştayların içeriğine dair bilgiler paylaştığı program, soru-cevap bölümüyle son buldu.