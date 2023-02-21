Filiz Kılıç kimdir? Filiz Kılıç kaç yaşında, nereli? Filiz Kılıç biyografisi

1972 doğumlu Filiz Kılıç Yaşam Koçu ve Evlilik İlişki Uzmanıdır. 2007 yılından itibaren aldığı eğitimler ile bu alanda çalışmalarını desteklemektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunu olan Filiz Kılıç 2001/2016 yılları arasında kendi anaokulunu açmış ve ebeveynlere danışmanlık ve bireysel koçluk yapmıştır.