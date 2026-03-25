Usta oyuncu Filiz Akın, vefatının birinci yılında İstanbul'da anıldı

Türk sinemasının önemli ismi Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen özel bir programla anıldı. Ailesi, dostları ve sevenleri bir araya gelirken, Akın’ın sanat mirası ve kişiliği ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) tarafından İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinlikte, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri bir araya geldi.

Afşin Yurdakul moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın " Filiz Akın : İnsan" başlıklı ilk bölümünde, sanatçının eşi Sönmez Köksal, "Her ikimiz de şansa çok inanan insanlardık. Filiz ile beraber olmak benim için tanrının bir lütfuydu." dedi.

Köksal, sanatçının vefatının ardından arşivini düzenlerken vasiyetine rastladığı belirterek, vasiyette Akın'ın "Ölünce gizlice gömülmek istiyorum. Toprağa verildikten sonra haberi olsun bana yıllarca sevgi ve saygı veren sevenlerimin. Beni çok mutlu ettiniz." ifadelerine yer verdiğini aktardı.

"Zarafet onun hayatının da ayrılmaz bir parçasıydı"

Sanatçının yakın dostu Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Akın'ın sinemadaki zarafetini, gerçek hayatına da yansıttığına işaret ederek, "Yakından tanıdığımda gördüm ki beyazperdedeki o zarafet onun hayatının da ayrılmaz bir parçasıydı. Nezaketi, insanlara yaklaşımı, ölçülü tavırları, sanatındaki inceliği gerçek hayattaki bir yansımasıydı." diye konuştu.

Akın'ın Paris'teki yıllarından bahseden Ekmekçi, "Paris'te öğrencilik yıllarımızda ulaşılmaz görülen Türkiye Büyükelçiliği, sevgili Sönmez Bey'in ve Filiz Akın'ın sayesinde bizler için sıcacık bir yuvaydı, her zaman gidebildiğimiz, birlikte kucaklarını açtıkları çok özel bir yerdi." dedi.

Emekli büyükelçi Ayşe Sezgin, Akın'ın kültürel temsil gücüne dair, "Bir büyükelçilik sadece siyasi çalışma değildir. Filiz Hanım sosyal ve kültürel etkinliklerimizin adeta orkestra şefiydi. Sefirliği ve sefireliği hasbelkader tecrübe etmiş bir insan olarak Filiz hanımın bu çalışmalara ne denli özverili katkılarda bulunduğuna hayranlıkla şahitlik ettiğimi ifade etmeyi borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

Filiz Akın'ın gönüllülük çalışmalarından bahseden yazar Bircan Usallı Silan ise "Kanser hastalığını yaşadıktan ve atlattıktan sonra sarı bilezik kampanyası yapalım dedik. Herhalde bir milyona yakın bilezik sattık. Filiz Akın, çalıştı, çabaladı, her yere gitti, etkinliklere katıldı." şeklinde konuştu.

Gecede ayrıca Orhan Güvenen, Gizem Köksal Yahi, Memduh Karakullukçu ve Pınar Çekirge de söz alarak sanatçıya dair anılarını paylaştı.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
