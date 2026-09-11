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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha ve Ramallah kentlerinde 4 Filistinliyi yaraladı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha ve Ramallah kentlerinde 4 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailliler, Eriha'nın Uca Şelaleleri bölgesinde Filistinlilere saldırdı. Darbedilen 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Ramallah'ın kuzeyindeki El-Muğayyir köyünde ise İsrailliler, 2 gencin kullandığı bir otomobile saldırdı. Yaralanan gençler Silvad Tıp Merkezine kaldırıldı.

Öte yandan başka bir grup İsrailli, köyün doğusuna baskın düzenledi. İsrailliler, baskına karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açtı.

Filistin haber ajansı WAFA'da da bir grup İsraillinin, Batı Şeria'nın Cenin kentinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin üzerinde İsrail bayrağı açtığını yazdı.

Söz konusu evin, İsraillilerin geçen ay geri döndüğü "Ganim" kaçak yerleşiminin karşısına denk düşen tepede bulunduğu ve 4 gün önce İsrail tarafından yıkım kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Söz konusu bölgede bulunan yaklaşık 14 evin bu şekilde yıkım ihtarı aldığı, bu kararların Filistinlilerin inşaat faaliyetlerini engellediği aktarıldı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrailliler, Batı Şeria'da ağustos ayı boyunca Filistinlilere yönelik 628 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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