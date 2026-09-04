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Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar: Çocuk ve Paramedik Yaralı

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İsrailliler, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenledikleri saldırılarda 11 yaşındaki bir çocuğu ve bir paramediği yaraladı. Çocuk bacaklarından vurulurken, paramedik yaralılara yardım ederken saldırıya uğradı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda bir çocuk ile bir sağlık görevlisini yaraladığı belirtildi.

Saldırgan İsrailliler, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesi ile Ramallah'a bağlı El-Muğayyir köyü yakınlarına saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsraillilerin Mesafir Yatta'daki saldırısında 11 yaşındaki bir çocuk bacaklarından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsraillilerin, Muğayyir köyü yakınlarındaki Merc Siyya bölgesinde bir ambulansa düzenlediği saldırıda ise bir paramedik yaralandı.

Paramediğin, İsraillilerin saldırısı sonucu devrilen bir araçtaki 2'si yaşlı 5 Filistinliye ilk yardım hizmeti sunduğu sırada saldırıya uğradığı kaydedildi. Her iki saldırıda da yaralanmaların ne şekilde olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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