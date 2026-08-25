Filistinliler, Mevlid Kandili'ni Mescid-i Aksa ve İbrahim Camisi'nde idrak etti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te yaşayan Filistinliler, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve El Halil'deki İbrahim Camisi'nde Mevlid Kandili'ni idrak etti.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yüzlerce Filistinli, Mevlid Kandili vesilesiyle yapılan vaaz ve duaların ardından öğle namazını kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin çağrısıyla Mescid-i Aksa'da düzenlenen programda, Aksa Dini İlahiler Grubu şiirler ve ilahiler seslendirdi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yer alan İbrahim Camisi'nde de Mevlid Kandili idrak edilirken, programın ardından öğle namazı kılındı.

El Halil'in sokaklarında çocuklar yoldan geçenlere tatlı dağıttı, ilahi grupları da Mevlid Kandili için ilahiler seslendirdi.

Mevlid Kandili, Filistin'de resmi tatil olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA