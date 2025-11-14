Haberler

Filistinliler, İsrail'in Saldırılarına Karşı Dikenli Tellerle Kendilerini Koruyor

Güncelleme:
El-Mafkara köyündeki Filistinliler, İsrail yerleşimcilerinin saldırılarından korunmak için evlerinin çevresine dikenli teller çekmek zorunda kalıyor. Bu köyde yaşayanlar, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor ve köyü terk etmeyi düşünmüyorlar.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde çorak tepeler arasında yer alan Mesafir Yatta bölgesindeki El-Mafkara köyünde yaşayan Filistinliler, İsrailli saldırganlardan korunmak için evlerinin etrafına dikenli teller çekmek zorunda kaldı.

Köy sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tekrarlanan saldırılarına karşı resmi bir koruma olmadığından mecburen evlerini hapishaneye çevirdiklerini söylüyor.

El-Mafkara köyündeki Filistinliler, İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasından bu yana çok zor şartlar altında yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler köye baskınlar düzenleyip köylülerin topraklarına, hayvanlarına ve mülklerine her türlü zararı vermeye çalışıyor.

Yaklaşık 1000 dönüm araziye sahip 22 ailenin yaşadığı El-Mafkara köyünün, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce kurulan 4 "kaçak yerleşim" ile kuşatıldığı belirtiliyor.

"Hafat Feccaye", "Hafat Maun" ve "Abdi" isimli kaçak yerleşimlere son haftalarda bir yenisinin daha eklendiği, böylece El-Mafkara köyündeki Filistinlilerin hayatının tamamen cehenneme döndüğü ifade ediliyor.

"Nasıl olur da topraklarımızı dün buraya gelenlere bırakabiliriz?

AA muhabirine konuşan yerel aktivistlerden Muaz Hamamde, "7 Ekim'den sonra hayat tümüyle değişti." dedi.

Hamamde, "Yerleşimciler yolları kapattı, otlaklara ve suya erişimimizi engelledi ve köyün çevresinde 5 kilometrelik kapalı bir alan oluşturdu." dedi.

Köyde yaşananları Hamamde, şöyle anlattı:

"Yahudi yerleşimciler geldiklerinden beri burayı terk etmemizi istiyorlar ancak biz bunu reddediyoruz. Biz burada doğduk, babalarımız ve dedelerimiz bu topraklarda dünyaya geldi, nasıl olur da topraklarımızı dün buraya gelenlere bırakabiliriz?"

"Yerleşimcilerden korunmak için kendimizi köyün içine hapsetmiş gibi yaşıyoruz"

Hamamde, köy halkının çocuklarını ve hayvanlarını korumak için köyün çevresine tel örgü çekmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Her gün saldırıya uğradıktan sonra, tel örgülerle birlikte kendilerini kısmen daha güvende hissettiklerini dile getiren Hamamde, "Yerleşimcilerden korunmak için kendimizi köyün içine hapsetmiş gibi yaşıyoruz. Bizi Allah'tan başka kimse korumuyor, ama biz burada kalacağız ve gitmeyeceğiz." diye konuştu.

"Köyü terk etmemizi istediler biz de evlerimizin etrafına tel örgüler çekmek zorunda kaldık"

Köy sakinlerinden Numan Şahade, "Yahudi yerleşimciler bizden köyü terk etmemizi istedikten sonra evlerimizin etrafına tel örgüler çekmek zorunda kaldık." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları hakkında Şahade, şunları söyledi:

"Yerleşimciler hayvanlarımızı ezip koyunlarımıza saldırdı. Gece vakti bizleri korkutmak için köyümüze giriyorlar. Kimse bizim halimizi sormuyor. Köylüler otlaklarına ulaşma imkanını kaybetti. İnsanların koyunları köy sınırları içinde mahsur kaldı. Çalıştığımız başka bir işimiz yok, hayatımız bu saldırılar nedeniyle günlük mücadeleye dönüştü."

"Burada kalacağız ve burada öleceğiz"

Şahade, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz burada El-Mafkara'da kalacağız, burayı terk etmeyeceğiz ve burada öleceğiz."

Mesafir Yatta, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tehcir ederek bu bölgelerde uluslararası hukuka aykırı yerleşim birimlerini artırmak ve genişletmek için sistematik politika uyguladığı en önemli bölgelerden biri.

Uzun yıllardır bu bölgedeki köyler, evlerin ve tarım tesislerinin yıkılmasına, inşaat yasaklarına ve insanların hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olan türlü saldırı ve uygulamalara maruz kalıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi 2022 yılında bölgenin "askeri eğitim alanı" olduğu iddiasıyla ordunun Mesafir Yatta'dan yaklaşık 1000 Filistinliyi çıkarmasına izin veren bir karara imza attı.

Filistinliler ise Mesafir Yatta'nın "El Halil'in güney kırsalından geriye kalan son kısım" olduğunu söylüyor ve devam eden saldırıların bölgedeki İsrail yerleşimlerinin genişlemesi lehine topraklarından koparılmalarına yol açacağından endişe ediyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
