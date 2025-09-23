Filistinli Yazar Ebu Guş: Filistin Devleti'nin Tanınması Adalet Yolu

İsrail uzmanı Filistinli yazar Nihad Ebu Guş, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasının, soykırım suçu işleyen İsrail'e yaptırımlarla desteklenmezse "sözde kalacağını" ifade etti.

Ebu Guş, Filistin Devleti'ni tanıyan batılı ülkelerin sayısının artmasına ilişkin, "Filistinlilerin haklarının tanınması, bir asırdır zulme uğrayan ve tarihin en büyük haksızlığına maruz kalan bir halk için adalet yolunda atılmış önemli bir adımdır." dedi.

İngiltere ve Fransa'nın İsrail'in kuruluşu ve gelişimine olan desteğini hatırlatan Ebu Guş, "Filistin halkına haksızlık ve nekbe (Filistinlilerin İsrail'in kuruluş için kullandığı büyük felaket) getiren batılı ülkeler bugün devletimizi tanıyor. Bu adımın çok geciktiği doğru, ancak atılmış olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Guş, Filistin Devleti'nin tanınmasının "İsrail'in soykırımı ve benzeri görülmemiş suçlarının gölgesinde gelen önemli bir adım" olduğunu belirterek, bu adıma karşı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme tehdidinde bulunduğuna işaret etti.

İsrail'e yaptırımlarla desteklenmezse Filistin Devleti'nin tanınmasının "sözde kalacağı" uyarısında bulunan Ebu Guş, "İsrail'in boykot edilmesi, silah ambargosu uygulanması ve iki devletli çözümün korunması gibi pratik adımlar atılmalı." şeklinde konuştu.

Ebu Guş, "Filistin halkının hakları sadece duyurulmamalı aynı zamanda korunmalı da. ABD'nin de desteğiyle, yerinden etme, soykırım ve etnik temizlik suçları işleyen İsrail'in tek taraflı hareket etmesine sahada açık alan bırakılmamalı." ifadelerini kullandı.

Filistinli uzman, Filistin Devleti'nin tanınmasının İsrail'in uluslararası hukuk kapsamında hesap verebilir kılınması ve Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırımını sürdürmesinin engellenmesiyle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Tanımalar hukuki bir referanstır"

Filistinli yazar Ebu Guş, ülkelerin Filistin Devleti'ni koşulsuz tanıması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu hak, söz konusu ülkelerin Filistin tarafına dayattığı hiçbir şarta bağlanmamalıdır. Çünkü bu ülkeler, İsrail'i 1948'deki Nekbe (Büyük Felaket) sırasında işlediği kanlı katliamlara rağmen hiçbir koşul öne sürmeden tanıdı. Bu da bizim o zaman da, bugün de mağdur taraf olduğumuzun kanıtıdır."

Ebu Guş, daha çok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının "Filistinlilerin haklarını elde edene kadar devam edecek olan mücadelelerine meşruiyet kazandırabilecek hukuki ve siyasi bir referans olduğunu" belirtti.

Filistin içindeki bölünmenin bu başarının doğru şekilde değerlendirilmesini engellediğine işaret eden Ebu Guş, Filistinli grupların liderlerinin anlaşmazlıkları derhal aşarak uluslararası tanımalar sonrasında "siyasi, diplomatik ve halk mücadelesi dahil tüm direniş biçimlerini dikkate alan kapsamlı bir ulusal vizyon ve plan oluşturması gerektiğinin" altını çizdi.

Ebu Guş, "Her gün zorla göçe ve (İsrail'in) Gazze'de işlediği soykırıma maruz kalıyoruz. Bu suçlara ortak bir mücadele programı ile karşı koymalıyız." diye konuştu.

ABD, Filistin Devleti'nin tanınmasından memnun değil

ABD'nin Filistin Devleti'nin resmen tanımasından hoşnut olmadığına işaret eden Ebu Guş, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm gücüyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arkasında durmaya devam ettiğini söyledi.

Ebu Guş, "Bu taraf tutma hem ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor hem de bir süper güç olarak sorumluluklarıyla bağdaşmıyor." ifadesini kullandı.