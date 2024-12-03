Filistinli Sanatçı Meysa Yusuf'un Yıkım Ortasında Sanat Mücadelesi

Filistinli kolaj sanatçısı Meysa Yusuf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında atölyesinin de içinde bulunduğu evi yıkılmasına rağmen enkaz altından çıkardığı kağıt, karton, kumaş ve çeşitli malzemeleri dönüştürerek sanat çalışmalarına devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı yıkıcı saldırılarından önce bölgenin orta kesimindeki Deyr Belah kentindeki evinde sanatsal çalışmaları için atölye kuran Meysa (40), soykırımın hayatını nasıl değiştirdiğini ve yıkımın ortasında devam ettiği sanat serüvenini AA muhabirine anlattı.

Hemşirelik diplomasının yanı sıra güzel sanatlar fakültesinden mezun olan ve modern sanatlardan "kolaj" alanda uzmanlaşan Meysa, "İsrail ordusu, geçen ağustos ayında evimizin yüzde 85'ini yıktı. Yıkılan kısımda 'benim dünyam' olarak nitelendirdiğim atölyem de vardı. Resimlerim ve sanat malzemelerim enkaz altında kaldı." dedi.

Yaptığı sanat eserleri ile Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmaya çalışan üç çocuk annesi Filistinli sanatçı, İsrail'in tahliye uyarısı üzerine evlerini alelacele terk etmek zorunda kaldıklarını; yıkılan ve ateş altında kalan evinden hiçbir şey alamadan çıktıklarını söyledi.

Meysa, İsrail saldırısında kolaj tekniğiyle yaptığı eserlerinin enkaz altında kaldığını belirterek, "Enkaz altından çıkardığım tablolar artık kullanılır durumda değiller. Bu işlerimle yurt içi ve yurt dışındaki sergilere katılmıştım." diye konuştu.

Yıkıma rağmen hayat mücadelesine devam etme kararı

Sanat yolculuğuna bundan 14 yıl önce başladığını ifade eden Meysa, İsrail saldırılarından önce kurduğu atölyesinin çok güzel olduğunu, ihtiyacı olan tüm malzemelerin bulunduğunu kaydetti.

Meysa, zamanında çalışmaları için mali destek de aldığını, bu sayede atölyesini de kendi imkanları dahilinde donattığını, bugün ise boya ve fırçalarını enkaz altından çıkarmaya çalıştığını ancak yaşadıkları büyük yıkıma ve kayıplara rağmen çalışmalarına devam etme kararı aldığını belirtti.

Bunun için de enkazın altından kurtarabildiği kumaşlar ve malzemeler ile atıklardan bulabildiği kağıt ve kartonları kullandığını aktaran Meysa şunları söyledi:

"İsrail soykırımı nedeniyle yaşananları dünyaya duyurmak için sanat kariyerime devam etmeye karar verdim. Saldırılar sırasında yaşanan olayları resmederken, aktarırken kolaj tekniği kullanıyorum. Çalışmalarımı çeşitli çevresel malzemeler kullanarak üretiyorum."

"Etrafımda kağıt, karton ve kumaş parçalarından ne varsa çalışmalarımda kullanmak üzere dönüştürüyorum." diyen Meysa, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Cezayir, Fas ve Almanya Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yerel ve uluslararası düzeyde çok sayıda sanat sergisine katıldığını kaydetti.

Meysa ayrıca Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gözetiminde düzenlenen bir sergide yaklaşık 10 yıllık çalışmalarını sergileme imkanı bulduğunu dile getirdi.

-Filistinlilerin çadırlardaki yaşamını anlatan tablolar

İsrail saldırıları ve işgali nedeniyle Filistinlilerin çadırlardaki yaşamını anlatan bir tablo üzerinde çalıştığını ifade eden Meysa, enkaz altından çıkardığı kumaş parçalarını keserek tablosuna yapıştırdığını anlattı.

Meysa ayrıca Gazze'ye yönelik soykırımın başladığı 7 Ekim öncesinde İsrail'in Filistinlilere yönelik onlarca yıldır süren zulmünden bir kesiti resmettiği ve enkazdan kurtarabildiği bir tablonun hikayesini şu sözlerle özetledi:

"Bu tabloda bir yanında kağıttan tekneler, arkasında da çokça balık olan bir kızı resmettim. Burada halihazırda enkaza dönen Gazze Limanındaki sandalların balık tutmak için kullanılamadığı mesajını verdim. Yani 'sanki bu sandallar gerçekten kağıttan ve hiçbir faydası yok' demek istedim. İsrail bizi deniz de dahil her türlü hakkımızdan mahrum bıraktı."