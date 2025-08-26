Filistinli Gazetecilerden İsrail Saldırısına Tepki

Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Derneği ve Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup gazeteciler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda gazetecileri hedef almasına tepki gösterdi.

ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği'nde bir araya gelen Türk ve Filistinli gazeteciler, ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan ANFİDAP İcra Üyesi Alparslan Aydar, İsrail'in yıllardır tüm dünyada medya üzerine kurduğu baskı ve tekelin artık işe yaramadığını söyledi.

Yaklaşık bir asırdır Siyonizm'e direnen Filistin halkının 7 Ekim 2023 ile birlikte yaşadığı zulmü tüm çıplaklığıyla dünyaya duyurmayı başardığını belirten Aydar, şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail rejimi sergilediği vahşetin Gazze'deki yiğit gazetecilerin olağanüstü fedakarlıklar sebebiyle duyurulmasının önüne geçememiş ve adeta cinnet geçirmiştir. İsrail'in Gazze'de iki yılda katlettiği gazeteci sayısı 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen gazetecilerin yaklaşık dört katı, bir yılda katlettiği gazeteci sayısı ise İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen gazetecilerin yaklaşık on iki katına karşılık gelmektedir. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 246 gazeteci katletti. Tarihteki hiçbir savaşta bu kadar basın mensubu öldürülmedi. Çünkü İsrail, bile isteye gazetecileri hedef alıyor, gerçeği karartmaya çalışıyor. Katil İsrail'in bu katliamlarını lanetliyoruz."

Cenevre Sözleşmesi'ne göre gazetecilerin katledilmesinin savaş suçu olduğunu anımsatan Aydar, "İşgalci İsrail ordusu Nasır Hastanesi ile birlikte Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci 59 Filistinliyi daha katletmiş, 11 Filistinli de açlık sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Saldırı hastaneye düzenlenmiş ve alana çekim için giden gazeteciler ile ilk yardım görevlileri hedef alınmıştır. Uluslararası hukuk dikkate alındığında bunların her biri ayrı ayrı savaş suçudur. İsrail'in sergilediği vahşet karşısında bugüne kadar kayda değer hiçbir şey yapmayan Birleşmiş Milletler artık ömrünü tamamlamıştır." açıklamasında bulundu.