Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı'ndan Gazze'ye Çağrı

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki gerçekleri haberleştirmenin oldukça önemli olduğunu belirterek gazetecilere Filistin'e gelme çağrısı yaptı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Ebu Bekir, Fransa'nın Bretigny-sur-Orge kentinde 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen L'humanite Festivali'nde, AA muhabirine Gazze'deki gazetecilerin durumunu anlattı.

Ebu Bekir, "İsrail ordusu şimdiye kadar 250 gazeteciyi öldürdü. Bu, dünya genelindeki en büyük katliamdır. Ayrıca 400 gazeteciyi yaraladılar, 200 gazeteciyi alıkoydular, Gazze'deki 120 basın organını yıktılar ve gazetecilerin ailelerinden 600 kişi öldürerek suçlarını sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze'de gazetecilere ait 1500 evi yıktığını belirten Ebu Bekir, "Şimdi gazetecilerimiz evsiz, uyuyacak yerleri yok. Yemek, küçük çocukları için süt, kendileri için herhangi bir insani yardım olmadan yağmurun, güneşin altında sadece çadırları var. Ayrıca Gazze'de hala hayatta olan diğer tüm gazeteciler ateş altında. Burada ateşin, roketlerin, mermilerin altında çok tehlikeli bir durumun içinde çalışıyorlar." dedi.

Ebu Bekir, Gazzeli gazetecilerin haber yapmaya devam etmeye kararlı olduğunu vurgulayarak meslektaşlarının dayanışmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Festivalde Filistinli gazeteciler ve Filistin halkıyla olan dayanışmadan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ebu Bekir, Fransa'da Gazze ve tüm Filistinli halkıyla dayanışma içinde olan herkese teşekkür etti.

"Gazze'ye gitmek için hükümetinize baskı yapın"

Ebu Bekir, Fransa'daki gazetecilerin Gazze'de yaşananları haberleştirmesinin ve adaletten yana taraf tutmasının önemli olduğunun altını çizerek, Fransız gazetecilere şöyle seslendi:

"Sahadaki gerçekleri haberleştirmek çok önemli. Filistin'e gelin. Sahadaki gerçekleri, İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri nasıl sistematik olarak hedef aldığını görmek ve Gazze'de adalet ile gerçekleri haberleştirmek için Filistin'e, Gazze'ye gitmek için hükümetinize baskı yapın. Sahadaki gerçekleri ve durumu görmeden kimsenin yanımızda olmasını istemiyoruz."

Paris hükümetinden Filistin Devleti'ni tanıma sürecini hızlandırmasını isteyen Ebu Bekir, bunun Filistin halkı için çok fazla şey ifade ettiğine dikkati çekti.

"Bu, yüzyılın dünya genelindeki en büyük soykırımı"

Ebu Bekir, Filistin Devleti'ni tanımanın, adaletten ve Filistin halkının kendi topraklarında kalarak bağımsız bir devlete sahip olma hakkından yana tavır almak anlamına geldiğini belirterek bunun ayrıca, Filistin'in işgaline, Filistinli gazetecilere ve Filistin halkına yönelik saldırılara son verilmesinden yana olmak manasına geldiğini kaydetti.

Gazze'de soykırımın ve gazetecilere yönelik savaş suçlarının sona erdirilmesi çağrısında bulunan Ebu Bekir, "Bu, yüzyılın dünya genelindeki en büyük soykırımı. Derhal sona ermesi gerekiyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu ve Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurmak için İsrail hükümetine baskı yapılmalı." diye konuştu.