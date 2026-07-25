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Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin Batı Şeria ve tüm bölgeyi daha fazla çatışmaya sürüklediği uyarısı yaptı

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Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı askeri operasyon başlatma kararının, daha fazla çatışmaya neden olacağı ve bölgeyi tehlikeli bir sona sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı askeri operasyon başlatma kararının, daha fazla çatışmaya neden olacağı ve bölgeyi tehlikeli bir sona sürükleyeceği uyarısında bulundu.

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'ta 4 kişinin ölümüne neden olduğu saldırılar ve akabinde kentin çevresindeki kasabalara uygulanan ablukayla ilgili Filistin yönetiminden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nablus'un Tel kasabasındaki saldırıların aynı aileden 4 Filistinlinin öldürülmesi ve diğerlerinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

Saldırının akabinde Avarta, Sarra, Immatin, Far'ata, Emriha ve Mesafir Yatta'da Filistinlilere ve mallarına yönelik saldırılar gerçekleştirilği aktarılan açıklamada, Tel'deki saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın aldığı "Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması" kararı kınandı.

Açıklamada, Filistin halkına karşı Yahudi "çetelerinin" her gün işlediği suçların sorumlusunun İsrail hükümeti olduğu ifade edildi.

Yıl başından bu yana 21'i İsrailliler tarafından olmak üzere 87 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, İsrail hükümeti, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları tırmandırmak ve zorla yerinden etme planını uygulamak amacıyla gaspçı İsraillilere "mali ve siyasi destek" sağlamakla suçlandı.

Açıklamada, bu saldırı ve ihlallerin devam etmesi durumunda Batı Şeria'da bir öfke patlaması yaşanacağı ve bölgenin tehlikeli bir sona doğru sürükleneceği uyarısı yapıldı.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından, "Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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