Filistin yönetimi BMGK'ye 70 bin çadırı su basan Gazze için acil çağrı yaptı

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Filistin yönetimi, şiddetli yağışlarla 70 bin çadırın sular altında kaldığı Gazze'deki insani felaketin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'den hukuki, siyasi ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in ihlallerinin durdurulması için acil tedbirler alması istendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in tüm sınır kapılarını açarak insani yardım girişlerine izin vermeye zorlanması ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu.

Şu an için acil önceliğin Gazze halkının kurtarılması, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve insani dramın sona erdirilmesi olduğu vurgulandı.

Kış mevsiminde bile saldırılar ile ablukanın sürmesi nedeniyle Gazze'de yaşanan insani dramdan İsrail'in sorumlu olduğu aktarıldı.

Çadırların sular altında kalması nedeniyle Filistinlilerin güvenli barınak ve ısınmak için gerekli araçlardan mahrum kaldığına işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'deki insani dramın sebebinin, İsrail'in saldırgan politikalarındaki ısrarı, insani yardım girişlerine izin vermemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planına uymaması olduğu vurgulandı.

Gazze'yi etkisi altına alan alçak basınç sistemi şiddetli yağışları beraberinde getirmiş ve yerinden edilenlerin yaşadığı 70 bin çadırı su basmıştı.

Kaynak: AA