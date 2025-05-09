Filistin Yanlısı Protestoya Katılan Öğrenci Serbest Bırakıldı
ABD'de Filistin destekli protestolara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.
(ANKARA) - ABD makamlarınca, Filistin yanlısı protestolara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel