Filistin ve Ürdün'den Gazze Şeridi'nin geleceğinin Batı Şeria ile birlik temelinde şekillenmesi vurgusu

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze Şeridi'nin geleceğinin işgal altındaki Batı Şeria ile birliğe dayalı olması gerektiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, başkent Amman'da Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve İsrail'in Batı Şeria'da artırdığı gerilimi düşürme yönündeki çabalar ele alındı.

Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi ve tarafların ateşkesin tüm maddelerine uymasıyla ABD Başkanı Donad Trump'ın planındaki ikinci aşamaya geçilmesinin öncelikli mesele olmasının altını çizen Şeyh ve Safedi, istikrarı sağlama yönüne sarf edilen çabaların da iki devletli çözüme dayalı kapsamlı bir barışa ulaşmak için net bir siyasi ufukla ilişkilendirmesinin önemine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nin geleceğinin işgal altındaki Batı Şeria'yla birliğe dayalı olması gerektiğine işaret eden Şeyh ve Safedi, "Gazze'nin Batı Şeria'ya bağlanması ve Filistin ulusal yönetiminin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde sorumluluğu üstlenmesi gerektiğinin" altını çizdi.

Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarından ayrılmaz bir parça olduğunun altını çizen Filistinli ve Ürdünlü iki yetkili, uluslararası kararlar ve Arap barış girişimi doğrultusundaki iki devletli çözüme dayalı bağımsız Filistin devletinin de bu topraklar üzerinde kurulmasının önemini vurguladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze için geçici yönetim planı

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek, bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de yapıda yer alacak.