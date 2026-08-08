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El Halil'de Saldırı: Çok Sayıda Yaralı

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İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere saldırdı; aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İsrail askerleri ayrıca çeşitli bölgelerde işgal önlemlerini sürdürdü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in kuzeyindeki Vadi Sair bölgesinde Filistinlilere saldırırken, bir çocuğun köpek saldırısına uğradığı olayda çok sayıda kişi de darbedilerek yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki işgal önlemlerini sürdürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Cenin'in batısındaki Yabid beldesinin girişleri toprak setlerle kapatırken, Kalkilya kentindeki Nebi İlyas beldesi ile Habla beldesi yakınlarında askeri kontrol noktaları kurdu.

İsrail askerlerinin ayrıca Kalkilya'nın doğusundaki İmatin ve Fırata beldelerine baskın düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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