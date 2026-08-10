Taybe'de kapalı bölge kararına rağmen gaspçı saldırıları

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Hristiyan Taybe köyünün, İsrail ordusu tarafından "kapalı askeri bölge" ilan edilmesine rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye girmeyi sürdürdüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Taybe'deki Rum Katolik cemaatinin başkanı Rahip Jack Abid, Hristiyan Taybe köyünün İsrail ordusu tarafından "kapalı askeri bölge" ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Rahip Abid, alınan askeri kararın tam olarak uygulanmadığını ve kararın yürürlüğe girmesinden bu yana Filistin topraklarını gasbeden bazı İsrailli grupların köye girdiğini söyledi.

Abid, "Tepe Gençliği" olarak bilinen aşırı sağcı İsraillilerin koyunlarını köye getirerek zeytinliklerde otlattığını, zeytinin köy halkının geriye kalan tek gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

Taybe'nin Filistin topraklarında kalan tek Hristiyan köyü olduğunu belirten Abid, çevredeki Müslüman köylerle de iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti.

KAN, İsrail ordusunun pazartesi günü Taybe'yi "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini ve köyde ya da çevresinde yaşamayanların girişini yasakladığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun kararının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye yönelik saldırılarını önleme amacı taşıdığı ileri sürülmüştü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 7 Ağustos'ta da Taybe köyü sakinlerine saldırmıştı.

Filistinli kuruma göre 2026'nın ilk yarısında 3 bin 488 saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, İsrailliler 2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

İsraillilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 12 bin 500 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 890 yangın çıkarıldığı ve 200 yeni yerleşim noktası kurulduğu belirtildi.

Aynı dönemde İsrail ordusu ve İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsraillinin, işgal altındaki Kudüs dahil 156 yerleşim ve 360 yasa dışı yerleşim noktasında yaşadığı belirtiliyor.

Filistinliler, Batı Şeria'daki saldırıların İsrail'in bölgeyi ilhakını resmen ilan etmesinin önünü açmayı amaçladığını ve bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen bağımsız Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldıracağını vurguluyor.

Kaynak: AA