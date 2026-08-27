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İsrailliler Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail askerlerinin korumasında, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail askerlerinin korumasında, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli, askerlerin koruması altında, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na zorla girdi.

Haberde, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsraillinin, İsrail ordusuna ait onlarca askeri araç ve bir iş makinesi eşliğinde Nablus'un doğu bölgesindeki Yusuf Makamı'na girdiği belirtildi.

Baskın sırasında bölgeye giden yolları kapatan İsrail askerleri, olayı takip etmeye çalışan basın mensuplarına göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

Nablus'un doğusunda bulunan ve Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgede yer alan "Yusuf Makamı", Yahudiler tarafından kutsal kabul ediliyor ve sık sık bu tür baskınlar nedeniyle Batı Şeria'daki en gergin noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA
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