İsrailliler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya İsrail askerlerinin koruması altında girdi.
Yerel kaynaklara göre 170'ten fazla İsrailli, baskının ardından Aksa'nın avlusunda çeşitli Talmudik ayinler yaptı.
Kaynak: AA