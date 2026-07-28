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İsrailliler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

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Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya İsrail askerlerinin koruması altında girdi.

Yerel kaynaklara göre 170'ten fazla İsrailli, baskının ardından Aksa'nın avlusunda çeşitli Talmudik ayinler yaptı.

Kaynak: AA
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