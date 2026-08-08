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Batı Şeria'da İsraillilerden Filistinli gençlere saldırı: 2 yaralı

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İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyt Furik beldesinde 2 Filistinli gence saldırdı. Yaralılar tedavi altına alındı. Temmuz ayında İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 2 bin 256 saldırı düzenlediği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesine düzenledikleri saldırıda 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Nablus Kızılay İlk Yardım ve Acil Durum Merkezi Müdürü Amid Ahmed, İsraillilerin Beyt Furik beldesinde 2 genci darbettiğini belirtti.

Ahmed, yaralanan gençlerin tedavi altına alındığını aktardı.

Filistin Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, temmuz ayı boyunca Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik 2 bin 256 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırıların 1458'i İsrail ordusu, 798'i ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldı.

İhlallerin en yoğun yaşandığı bölgeler sırasıyla Ramallah, El-Bire, Nablus, Cenin, Beytüllahim, ve El Halil kentleri oldu.

Kaynak: AA
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