Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler gazetecilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesine gitmekte olan Haaretz gazetesi muhabirlerine saldırdı.

Haaretz gazetesinin haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kusra beldesinde bir evin avlusuna kaçak yerleşim kurduğu aktarıldı.

Kusra beldesinde bir Filistinliye ait evin avlusuna kurulan kaçak yerleşimi haberleştirmek için bölgeye gitmekte olan Haaretz gazetesinin Batı Şeria muhabiri Matan Golan ile fotomuhabiri Itai Ron'un yerleşimcilerin saldırısına uğradığı belirtildi.

İsrail askerlerinin saldırının üzerinden bir saat geçtikten sonra bölgeye geldiği kaydedildi.

Askerlerin saldırıya uğrayan gazetecilerin yardım talebini, yerleşimcilere müdahale için talimat beklediklerini söyleyerek geri çevirdikleri bildirildi.

İsrailli yerleşimcilerin gazetecilerin bulunduğu aracın etrafını sardığı ve geçişine izin vermediği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki yıkım ve saldırıları haberleştirmek için bölgede bulunan basın mensuplarına sık sık saldırıyor.

Kaynak: AA