Mesafir Yatta'da İsrailli Yerleşimcilerden Filistinlilere Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yaşayanlar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını artırarak Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlamaya çalıştığını belirtti.

Mesafir Yatta'ya bağlı Hirbet et-Tuba köyü sakinlerinden Ali Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fanatik İsraillilerden 30 ila 40 kişinin dün akşam köydeki yerleşim alanına saldırdığını söyledi.

Saldırganların saman ve arpa depolarını ateşe verdiğini, bölgeye elektrik sağlayan güneş enerjisi panellerini tahrip ettiğini aktaran Avad, saldırıların çevredeki evlere de yayıldığını ifade etti.

Avad, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evleri ateşe verdiğini, kadın ve çocuklara fiziksel saldırıda bulunduğunu, ağaçları da yaktığını belirterek, saldırılarda 5 ila 6 konutun kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığını, bazı kişilerin ise çıkan yangınlar nedeniyle dumandan etkilendiğini dile getiren Avad, yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Yaşananların amaçlı olduğunu vurgulayan Avad, "Bütün bu saldırıların amacı bizi bölgeyi terk etmeye zorlamak, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin burada kalmasını sağlamak." dedi.

Yangınlara müdahale edebilmek için yangın söndürme tüpleri ile dumandan korunmaya yönelik ekipman desteği talebinde bulunan Avad, benzer saldırılara karşı bölge sakinlerinin daha hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Filistin Kızılayı ile Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, çarşamba günü Hirbet et-Tuba'ya düzenlenen saldırıda üçü kadın 6 Filistinli yaralandı, çok sayıda ev ateşe verildi.

Mesafir Yatta bölgesinde son dönemde ev ve tarımsal yapıların yıkılması, yıkım tebligatları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor. Filistinli yetkililer, İsrail'in bölgedeki Filistinli toplulukları zorla yerinden etmeyi ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediğini belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları yoğunlaştı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA