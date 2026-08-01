Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bazı evlere saldırıda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, İsrail ordusunun yoğun şekilde konuşlandığı El Halil kentinin Eski Şehir bölgesindeki mahallelerde bazı evlere baskın yaptı.

İsrail ordusu baskın sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin güvenliğini sağlamak gerekçesiyle Filistinlilerin hareketlerini kısıtladı.

Söz konusu İsrailliler El Halil'in batısındaki İzna beldesinin doğu bölgesindeki Filistinlilere ait evleri hedef aldı. Saldırıda yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca İsrail güçleri, El Halil'in güneyindeki Zahiriyye beldesinin girişlerinden birinde bir ambulansın anahtarlarına el koydu.

Kaynak: AA
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı

Korkulan oldu! NATO ülkesinin büyükelçiliği vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasımpaşa ve Hull City birbirine üstünlük kuramadı

Kasımpaşa ve Hull City karşı karşıya geldi! İşte sonuç
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina'ya diş geçiremedi

Real Madrid çok tatsız! 2-0 öne geçtikleri maçta kabusu yaşadılar
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum

Bu görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Evine sipariş getiren kuryeye yaptığı jest büyük beğeni topladı

Evine sipariş getiren kuryeye büyük jest
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor

Termometreler tüm ülkede alev alacak! Eyyam-ı bahur geliyor