Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir kaçak yerleşim daha kurdu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yeni bir kaçak yerleşim kurdu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinde Cenin'in kuzeydoğusundaki Fakua köyünde kaçak yerleşim kurma çalışmalarına başladı.

Örgüt, bu adımın "süregelen yasa dışı yerleşimlerin yayılması" politikasının devamı olarak atıldığını ve bu şekilde sahada yeni fiili durumlar dayatılmasının, Filistinlilere ait tarım arazileri ile mülkler için tehdit oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 2 İsraillinin öldüğü olayların ardından, kaçak yerleşimlerin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği yıkım, kuşatma, ev ve mülklere yönelik saldırılar ile kundaklama olaylarında ve kaçak yerleşim faaliyetlerinde ciddi artış görülüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 28 Temmuz'da da Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit iline bağlı Yasuf beldesinde kaçak yerleşim kurmuştu.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Bunların çoğu İsrail makamlarının planlamasıyla yapılırken, daha küçük olan bazıları Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kaçak olarak kuruluyor.

İsrail makamları, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan bu kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor, bunlara kendi kanunları nezdinde resmiyet kazandırarak yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da onlara koruma sağlıyor.

Kaynak: AA