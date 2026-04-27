Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında, Filistinli sivillere ateş açtı ve bir genci darbetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beytüllahim'in doğusundaki Beyt Sahur kentine bağlı Cebel Herasa bölgesinde kendi mülklerinde bulunan Filistinlilere saldırdı.

Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açan grubun saldırısında, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Aynı bölgede bir grup fanatik Yahudi, 23 yaşındaki Ömer Mühenned Şalan'ı darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi ezilme ve morluklar oluşan Şalan, Beyt Cala Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yerel kaynaklar, Cebel Herasa bölgesinde fanatik Yahudilerin saldırılarının son dönemde şiddetlendiğine dikkati çekiyor. Bölge sakinleri, bu saldırıların temel amacının Filistinlilerin kendi arazilerine erişimini engelleyerek, söz konusu topraklara el koymak olduğunun altını çiziyor.