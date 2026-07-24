Sebastia Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastia Antik Kenti'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildiğini ve eş zamanlı olarak Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındığını açıkladı.

Hayik, yaptığı yazılı açıklamada, kararın UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 19-29 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 48. oturumunda alındığını belirtti.

Filistinli Bakan, Dünya Mirası Komitesi'nin Filistin'in adaylık dosyasını kabul ederek, alanı acil prosedür kapsamında, Dünya Mirası Sözleşmesi'nin üçüncü kriteri uyarınca listeye dahil ettiğini ifade etti.

Komitenin, Sebastia'nın Demir Çağı'ndan başlayarak Helenistik, Roma, Bizans, Haçlı ve Osmanlı dönemlerine kadar bölgede hüküm süren medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir kültürel miras niteliğinde olduğunu kabul ettiğini aktaran Hayik, karar metninde kentin arkeolojik katmanlarının çeşitliliği ve tarihsel sürekliliğinin, 2 binden fazla yıl boyunca kentsel, siyasi ve dini bir merkez olarak gelişimini yansıttığına yer verildiğini kaydetti.

Hayik, komitenin ayrıca, İsrail işgalinden kaynaklanan tehditler nedeniyle Sebastia'yı Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alma kararı verdiğini belirterek, bu tehditler arasında araziye el koyma planları, alanın tarihi ve arkeolojik dokusunun değiştirilmesi ile koruma, yönetim ve restorasyon çalışmalarına getirilen kısıtlamaların yer aldığını ifade etti.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı da kararı, " Filistin'in tarihi ve kültürel mirasını yansıtan yeni bir ulusal başarı" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, adaylık dosyasına destek veren Dünya Mirası Komitesi üyesi ülkelere ve Sebastia Belediyesi, Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in UNESCO Daimi Temsilciliği başta olmak üzere sürece katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

-İsrail'den UNESCO'ya Sebastia tepkisi

İsrail, UNESCO'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki Sebastia'yı Filistin'in başvurusu üzerine Dünya Mirası Tehlike Altındaki Alanlar Listesi'ne almasına tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, UNESCO'NUN Sebastia'ya ilişkin aldığı kararın siyasi olduğunu iddia etti.

Bakan Saar, İsrail işgali altındaki Sebastia'ya ilişkin kararıyla yanlış bir anlatı uydurmaya çalıştığını ileri sürerek UNESCO'NUN "Yahudilerin bu topraklarla olan bağını silmeye ve inkar etmeye çalıştıklarını" ileri sürdü.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarında bulunan Sebastia, Filistin'in en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip kent, Hirodes tarafından Roma döneminde yeniden inşa edilerek genişletildi ve Roma İmparatoru Augustus'a ithafen "Sebaste" adı verildi. Kentte tapınak, stadyum, yüzlerce sütundan oluşan sütunlu cadde ve çok sayıda Roma yapısının yanı sıra Helenistik ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar bulunuyor.

Kaynak: AA