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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 26'sı çocuk 117 Filistinliyi öldürdüğünü, Gazze Şeridi'nde ise ciddi ilaç sıkıntısına yol açtığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Filistin halkıyla dayanışmanın yalnızca açıklama ve tutumlarla sınırlı kalmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, sivillerin korunması, sağlık ve insani ihtiyaçların karşılanması ve İsrail'in sağlık hakkı ile yaşam hakkını ihlal eden uygulamalarından dolayı hesap vermesini sağlayacak somut ve ciddi adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki sağlık sektörünün, hastane ve sağlık merkezlerinde meydana gelen geniş çaplı yıkım ve hasar nedeniyle olağanüstü ve karmaşık koşullarda hizmet vermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, bölgedeki insani ve sağlık felaketi nedeniyle sürekli tıbbi bakım, rehabilitasyon ve tedaviye ihtiyaç duyan çok sayıda yaralının bulunduğuna dikkat çekildi.

Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına işaret edilen açıklamada, özellikle kanser ve tümör hastalıkları, kronik hastalıklar ve kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile diyaliz ilaçları ve malzemelerinin temininde ciddi sıkıntı yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1723 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 208 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımında toplam can kaybının 74 bin 793'e, yaralı sayısının ise 176 bin 348'e ulaştığı bildirildi.

Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 295 ihlal kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yıl başından 31 Ekim 2026'ya kadar işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 295 ihlali belgelediği aktarılan açıklamada, sağlık tesisleri, sağlık personeli ve ambulansların hedef alınmasının yanı sıra hasta ve yaralıların hastanelere ulaşmasının engellenmesinin uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ciddi ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında Batı Şeria'da yıl başından bu yana 26'sı çocuk, 6'sı kadın ve 4'ü yaşlı olmak üzere 117 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 592 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Filistin'e ait vergi gelirlerini alıkoymayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, mali kaynakların azalması nedeniyle Filistin hükümetinin "boğucu bir mali krizle karşı karşıya olduğu" ifade edildi.

Söz konusu mali krizin, Filistin Sağlık Bakanlığının yükümlülüklerini yerine getirme, ilaç ve tıbbi malzeme temin etme kapasitesini ciddi biçimde etkilediği bildirildi.

Açıklamada, uluslararası kurumlar ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunularak, Gazze'nin yanı sıra Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin sağlık hakkının korunması, sivillere ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların durdurulması ve sağlık hizmetlerine engelsiz erişimin güvence altına alınması istendi.

Yaklaşık 80 yıl önce, 29 Kasım 1947'de Filistin topraklarının "Arap" ve "Yahudi" olmak üzere iki devlete bölünmesini öngören taksim planını kabul eden Birleşmiş Milletler (BM), 30 yıl sonra aldığı kararla aynı tarihi "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak ilan etmişti.

Kaynak: AA