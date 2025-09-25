Filistin Sağlık Bakanı'ndan Acil Müdahale Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, uluslararası toplumu, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sağlık sistemini çökmekten korumak için müdahaleye çağırdı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ebu Ramazan, İtalyan Kalkınma İşbirliği Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası ve yerel ortakların temsilcilerinin katılımıyla Ramallah'ta düzenlenen Sağlık Sektörü Çalışma Grubu toplantısında konuştu.

Ebu Ramazan, "İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 22 hastane tamamen hizmet dışı kaldı, 96 sağlık merkezi ve 25 oksijen istasyonunun faaliyeti durdu, ayrıca 199 ambulans kullanılamaz hale geldi ve 1670 sağlık çalışanı hayatını kaybetti." dedi.

Sağlık Bakanı, İsrail'in, Filistin'in vergi fonlarına el koymasının yol açtığı boğucu mali krizin de sağlık hizmetlerinin sürekliliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Ebu Ramazan, "Filistin sağlık sisteminin çökmesini önlemek, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlamak, tıbbi ve insani yardımların girişini sağlamak" için acil müdahale çağrısında bulundu.