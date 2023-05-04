Filistin, mali kesintilerinden dolayı İsrail'i kınadı

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin'e ait gümrük vergisi gelirlerinden 876 bin dolar kesinti yapma kararını kınadı.

İştiyye basına yaptığı açıklamada, İsrail'in ocak ayında 38 milyon dolar kesintisine ek olarak, 880 bin dolar yeni bir kesinti yaptıklarını belirterek yeni kararı kınadığını kaydetti.

"İsrail'in bu kesinti kararı, halkımızın paralarına karşı yapılan yeni bir korsanlık demektir" ifadesini kullanan İştiyye, 2019'dan bu yana yapılan kesintilerin 800 milyon dolara ulaştığını Filistin hazinesine bu paraların iade edilmesi için İsrail'e baskı yapılması talebinde bulundu.

İştiyye bu yılın sonu itibarıyla hükümetteki açığın 609 milyon dolara ulaşabileceği uyarısında bulunarak, söz konusu İsrail politikalarını, Filistin halkının meşru haklarından vazgeçmeleri için bir baskı unsuru olmayı hedeflediğine dikkati çekti.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.