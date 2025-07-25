Filistin Kültür Bakanı: İsrail Saldırıları Geleneksel Kıyafetlerimizi Yok Ediyor

Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden soykırımında, 100 yıllık tarihe sahip geleneksel kıyafetlerin de yok edildiğini belirtti.

Hamdan, "Filistin Kıfayetleri Günü" münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında, "İsrail savaş makinesi, binlerce evi yıktı. Filistin mirası elbise hazinelerimizi kaybettik ve kültürel kurumlarımız yerle bir edildi." dedi.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan yıkıma dikkati çeken Hamdan, şunları kaydetti:

"Bazıları 100 yıldan daha eski olan yaklaşık 2 bin 100 geleneksel işlemeli, ailelerde veya kültür kurumlarında muhafaza edilen kıyafet yok edildi. Bu durum, Filistin'in kolektif hafızası için büyük bir kayıp.

Filistin kıyafetleri, bir halkın hafızasını, bir toprağın tarihini, silinmeyi veya çalınmayı reddeden bir kimliği temsil etmektedir. Gömlekten ve pantolondan kefiyye ve igale kadar erkek kıyafetleri, Filistin mücadelesinin kalıcı sembolleridir."

Filistin'in nakış işlemesinin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine dahil edildiğini hatırlatan Hamdan, bu durumun "Filistin kimliğinin uluslararası alanda tanındığı ve İsrail işgali tarafından çalınma girişimlerinin reddedildiği" anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 676 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 965 kişi de yaralandı.