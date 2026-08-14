Haberler

ANFİDAP'tan Filistin Konvoyu'na Destek Protestosu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Srebrenitsa'dan Filistin'e giden konvoyun Irak sınırında bekletilmesini protesto etti. Grup, konvoyun yolunun açılmasını ve engellerin kaldırılmasını talep etti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan Filistin Konvoyu'nun Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilmesini protesto etti.

Cuma namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda toplanan grup, "Gazze'de sessiz soykırım" yazılı pankart açarak sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Ramazan Tunç, Filistin Konvoyu'nun Filistin'in özgürlüğü, işgalin sona ermesi, Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımın durdurulması ve insani yardımların bir an önce Filistin halkına ulaştırılması amacıyla sivil aktivizmi esas alan barışçıl bir organizasyon olduğunu söyledi.

Aynı barışçıl amaç ve yöntemlerle daha önce birçok kez yola çıkan aktivistleri uluslararası sularda engelleyen İsrail'in, bu engellemelerin de sorumlusu olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Filistin Konvoyu'nun Irak ya da Ürdün sınır kapısında problem yaşamasını değil, aksine destek olunmasını bekliyoruz. Filistin halkının özgürlüğü, onuru ve yaşam hakkı için dünyanın farklı bölgelerinden insanların bir araya gelerek ortaya koyduğu bu dayanışmayı değerli buluyoruz. Filistin halkının yalnız olmadığını bir kez daha ilan ediyoruz. Filistin Konvoyu'nun yolu açılmalı, yolculuğu güvence altına alınmalı, insani dayanışmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve konvoyun geçişine izin verilmelidir."

Kaynak: AA
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var

"Tacizci" denilerek dövülen vekilden tatmin etmeyen açıklama
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi

Dünyanın öbür ucuna gitti ama Türk polisinden kaçamadı! Hesap verecek
Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı

Süper Lig için müjdeleri verdi! Tartışmalar kökünden kesilecek
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular

Mola vermek için girdikleri tesiste korkunç manzarayla karşılaştılar