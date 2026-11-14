Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'da 895 yeni konutluk 11 planını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin yönetimine bağlı Konsey, İsrail'in Batı Şeria'da 895 yeni konut inşa etmeyi planladığını belirtti. Konsey, 11 yerleşim planının Kalkiliya, Selfit, Nablus, Ramallah, El-Halil ve Guş Etzion'u kapsadığını, bunun Filistin toprakları üzerindeki baskıyı artıracağını bildirdi.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yasadışı Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 895 yeni konut inşa etmeyi planladığını belirtti.

Konsey'den yapılan açıklamada, İsrail'in 895 yeni konut inşa edeceği 11 yerleşim planının, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya, Selfit ve Nablus kentleri ile orta kesimdeki Ramallah, güneydeki El-Halil kentlerini ve ayrıca Guş Etzion Yerleşim Konseyi bölgesini kapsadığı kaydedildi.

Planların mevcut yasadışı yerleşim mahallelerinin genişletilmesini, sanayi ve ticaret bölgelerinin geliştirilmesini, tarım arazilerinin kullanım amaçlarının değiştirilmesini ve yerleşim inşaat alanlarının artırılmasını içerdiği ifade edilen açıklamada, bu uygulamaların yasadışı yerleşimlerin genişlemesine, Filistin toprakları üzerindeki baskının artmasına ve Filistin yerleşimlerinin büyüme ve coğrafi bütünlüklerini koruma imkanlarının kısıtlanmasına yol açtığı uyarısında bulunuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrailliler ekim ayında Batı Şeria genelinde 28 yeni kaçak yerleşim kurma girişiminde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli, yüzlerce yasadışı yerleşim birimi ve kaçak yerleşim noktasında yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016'da kabul ettiği 2334 sayılı karara göre, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarında, Doğu Kudüs dahil, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin hukuki geçerliliği bulunmuyor ve bölgedeki yerleşimler uluslararası hukukun açık ihlali olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
Emre Belözoğlu'ndan Samandıra mesajı: Değişim olması gerekiyordu

Neler dedi neler! Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak sözler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan Lübnan’da gençlere Arapça seslendi: Babamın sevgi dolu selamlarını getirdim

Lübnanlı gençlere kendi dillerinde seslendi: Çok özel bir selam iletti
Kavcıoğlu'ndan sonra gözler Borsa İstanbul'da: Erişah Arıcan görevde kalacak mı?

Kavcıoğlu'ndan sonra gözler Borsa İstanbul'da: Erişah Arıcan görevde kalacak mı?
Zelenskiy açıkladı: ABD ilk kez NATO üyeliği karşılığında Donbas'tan çekilmeyi sordu! Uygun teklifi referanduma götürecek

NATO'ya karşılık Donbas! ABD'nin sorusunu Zelenskiy açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı11

Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı: Üzdüm
Sultangazi’de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Faciadan kıl payı dönüldü: Kafa kafaya geldiler
Adana'da 'platonik aşığım' diyen saldırganın 8 kez bıçakladığı Nurseli Sezer konuştu: En ağır cezayı almasını istiyorum

Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı! Ölümden dönen kadın konuştu
Fenerbahçe'nin İsrail takımlarıyla oynayacağı iç saha maçlarının yeri belli oldu

İç sahadaki iki maçını Almanya'da oynayacaklar