Filistin Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'da 895 yeni konutluk 11 planını duyurdu

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Filistin yönetimine bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yasadışı Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 895 yeni konut inşa etmeyi planladığını belirtti.

Konsey'den yapılan açıklamada, İsrail'in 895 yeni konut inşa edeceği 11 yerleşim planının, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya, Selfit ve Nablus kentleri ile orta kesimdeki Ramallah, güneydeki El-Halil kentlerini ve ayrıca Guş Etzion Yerleşim Konseyi bölgesini kapsadığı kaydedildi.

Planların mevcut yasadışı yerleşim mahallelerinin genişletilmesini, sanayi ve ticaret bölgelerinin geliştirilmesini, tarım arazilerinin kullanım amaçlarının değiştirilmesini ve yerleşim inşaat alanlarının artırılmasını içerdiği ifade edilen açıklamada, bu uygulamaların yasadışı yerleşimlerin genişlemesine, Filistin toprakları üzerindeki baskının artmasına ve Filistin yerleşimlerinin büyüme ve coğrafi bütünlüklerini koruma imkanlarının kısıtlanmasına yol açtığı uyarısında bulunuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrailliler ekim ayında Batı Şeria genelinde 28 yeni kaçak yerleşim kurma girişiminde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli, yüzlerce yasadışı yerleşim birimi ve kaçak yerleşim noktasında yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016'da kabul ettiği 2334 sayılı karara göre, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarında, Doğu Kudüs dahil, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin hukuki geçerliliği bulunmuyor ve bölgedeki yerleşimler uluslararası hukukun açık ihlali olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA