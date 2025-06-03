Filistin Konferansı Dönüm Noktası Olacak

Filistin Konferansı Dönüm Noktası Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı'nın dönüm noktası olacağını belirterek, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım konularında önemli adımlar atılacağını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD'nin New York kentinde bu ay yapılacak Filistin konferansının "dönüm noktası" olacağını belirterek, ülkesinin geleceğini İsrail'in değil kendi halkının belirleyeceğini söyledi.

Mansur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran'da yapılacak Uluslararası Filistin Konferansı hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Konferansın bir numaralı hedefinin Gazze'de acil ateşkesi sağlamak olduğunu belirten Mansur, bununla birlikte Filistin halkına yönelik soykırımın derhal durdurulması ve Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası altındakilere ihtiyaç duydukları ölçekte insani yardımın ulaşmasının da öncelikli konular arasında olacağını söyledi.

Mansur, "Bu konferansın diğer konferanslar gibi olmayacağı konusunda kararlıyız. Bu, yasa dışı işgali sona erdirme sürecinde bir dönüm noktası olacak." ifadelerini kullandı.

Herkesin, Gazze'deki soykırıma son vermek, ateşkesi sağlamak ve Gazze'nin yeniden inşa sürecini başlatmak için sorumluluğu olduğunu belirten Mansur, iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik başarılı bir uluslararası konferans düzenlemek için çabalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Mansur, Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barışı ve güvenliği sağlama sorumluluğu çerçevesinde Gazze'de olanlara karşı harekete geçme çağrısını yineledi.

Gazetecileri Gazze Şeridi'ne gitmeye davet eden Mansur, orada halkının, başına gelenlerin suç niteliği taşıdığına dair anlatılacak hikayeleri olduğunu dile getirdi.

Filistin halkının geleceğini İsrail'in belirlemesine karşı çıktıklarına dikkati çeken Mansur, "Biz, Filistin halkı olarak, ulusların büyük çoğunluğunun desteğiyle ve yardımıyla kendi geleceğimizi belirleyeceğiz." diye konuştu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran tarihlerinde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında yüksek düzeyli katılımla düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı'nda, Gazze'deki durum ve Filistin'de iki devletli çözüm ele alınacak.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Aralarında belediye başkanları ve eski CHP'li vekil de var! 7 isme tutuklama talebi

Belediye başkanları ve eski CHP'li vekile tutuklama talebi
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

TBMM'de tokalaştılar! Bahçeli, Özel'i söylediğiyle güldürdü
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.