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Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim'de Başladı

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Filistin Kitap ve Kültür Günleri, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik, Filistin'in kültürel mirasını ve yazarlarının eserlerini tanıtmayı amaçlıyor.

Filistin Kitap ve Kültür Günleri, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği, Filistin Kültür Evi, Basın Yayın Birliği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Filistin'in zengin kültürel mirasını ve Filistinli yazarların eserlerini daha geniş kitleye tanıtmayı amaçlıyor.

Açılışta AA muhabirine açıklamada bulunan Filistin Kültür Evi Müdürü Semir Atiye, bu etkinliğin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de Filistin'le ilgili daha çok insani çalışmaların ön planda olduğunu ifade etti.

Atiye, ilk defa Filistin'le ilgili bir kitap listesinin bu etkinlik vesilesiyle ortaya çıktığını aktararak, "Ziyaretçiler, Filistin temasıyla kültürel içeriklerin bir envanterini burada bulabilirler. Batı dillerinden Türkçeye çevrilmiş ya da Arapça ve İngilizce kaynakları bir arada bulabilirler. Filistin kültür tarihi adına oldukça önemli bir etkinlik. Türkiye'de bağımsız çalışmalar yapan kurumları da bir araya getirmesi açısında önemli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin'in kültürel boyutuna dikkati çekmek istiyoruz"

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, etkinliği Birleşmiş Milletler Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle bu sene ilk kez düzenlediklerini belirtti.

Filistin'in daha çok kültürel boyutuna dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Ağırakça, şunları kaydetti:

"Çünkü Filistinliler uzun süredir dünyanın dört bir yanına dağılmış bir toplum. Göç edebiyatı olarak bilinen kategoride güçlü temsilcileri barındırmaktadır. Eğer bir yerde acı, sıkıntı varsa oradaki üretim daha derindir ve etkisi daha fazladır. Dünyanın farklı noktalarında Filistinli sanatçıları görüyoruz; bunlar Paris'in kafelerinde gazel mahiyetinde yazılmış eserler değil. Burada bizzat acı ve göz yaşıyla yoğurulmuş eserleri bulabilirsiniz."

Etkinlik, iki gün boyunca düzenlenecek konferanslar, seminerler ve resim, fotoğraf sergileri vesilesiyle Filistin meselesine duyarlı ziyaretçilerine Filistin gerçeğine yakından bakma ve Filistin halkının hikayelerini, edebiyatını ve sanatını birinci elden keşfetme olanağı sunacak.

Filistin Kitap ve Kültür Günleri kapsamında 50'den fazla yayınevi ve STK'nin katılımıyla 1000'e yakın yayın, el sanatı ve kültürel parça sergilenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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