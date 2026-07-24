Filistin: İsrail seçimler için "soykırım ve kışkırtma söylemini" kullanıyor

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Tel beldesinde yaşanan olayların ardından İsrailli yetkililerin seçimlerde siyasi kazanç sağlamak amacıyla "soykırım ve kışkırtma söylemini" kullandığı uyarısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in siyasi, askeri ve Filistin topraklarını gasbeden çevrelerce Filistinlilere yönelik saldırıları meşrulaştırmak amacıyla ortaya atılan "yanıltıcı anlatıların" reddedildiği belirtildi.

Söz konusu anlatıların "celladı mağdura dönüştürmeyi" ve İsrail ordusu ile yerleşimcilerin Filistin halkına karşı işlediği cinayetler, yargısız infazlar ve ağır ihlallerin üzerini örtmeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in bu anlatıları Filistin köyleri, kentleri ve mülteci kamplarına yönelik kuşatma ve kapatmaları artırmak, askeri kontrol noktalarıyla bölgeler arasındaki bağlantıyı kesmek ve yerleşim birimlerini genişletmek için kullandığı ifade edildi.

İsrail hükümeti üyelerinin kışkırtıcı açıklamalarının yalnızca siyasi tutumlar olmadığı vurgulanan açıklamada, bunların Filistinlilere yönelik saldırıları meşrulaştırmayı, saldırıların genişletilmesine ve işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da zorla yerinden etme planlarına zemin hazırlamayı amaçlayan resmi bir söylem olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle İsrail'deki seçim atmosferinde İsrailli yetkililerin soykırım ve kışkırtma söylemini kullanarak Filistinlilerin acılarını siyasi ve seçimle ilgili kazanç elde etmenin, aşırı sağın popülaritesini artırmanın aracına dönüştürme girişimlerine karşı uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma ve başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere ilgili kurumlara Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması, yerleşimci saldırılarının durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği silahlı saldırıda da 3'ü ağır 7 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA